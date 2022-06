(Di martedì 7 giugno 2022) Ostia –cinque o seiladell’otto anni fa ed acquisita oggi, martedì 7 giugno, dal Municipio X. L’immobile di via Francesco Balilla Pratella, appartenuto ad un ex generale della Guardia di Finanza – arrestato nel 2014 e poi condannato a 4 anni per concorso in corruzione a seguito dell’inchiesta sul Mose di Venezia -, è ora parte del patrimonio municipale, e diverrà la sede di un progetto di housing: qui, spiegano i rappresentanti del parlamentino lidense, saranno ospitate alcune delle persone senza fissa dimora del territorio. “Oggi all’cominciamo un percorso di riappropriazione del territorio da parte della cittadinanza, contro ogni forma di mafia – hanno commentato l’assessore al Patrimonio Guglielmo Calcerano e Denise ...

ilfaroonline : Infernetto, una villa confiscata accoglierà sei senzatetto -

RomaToday

... quartiere peraltro che resta in attesa anche della realizzazione d'fermata della Roma Lido . '... come Ostia ponente, Casal Palocco,, Acilia e Axa Malafede'. Un primo passo che migliora ...Incidente all'dove si sono scontratimoto ed un furgone. Ad avere la peggiodonna alla guida della due ruote, rimasta ferita e trasportata in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto venerdì ... Dalla criminalità organizzata ai servizi sociali: la villa confiscata è a disposizione del cohousing C’è un cartello che è stato esposto su una villetta di via Francesco Balilla Pratella, all’Infernetto. Recita testualmente “Bene confiscato alla criminalità organizzata, Patrimonio di Roma Capitale”.Paura all’Infernetto dove una donna, di 53 anni, in seguito a un incidente stradale, è stata trasportata con urgenza in ospedale. Il sinistro è avvenuto in via Maurice Ravel, esattamente all’altezza d ...