In Iran sta per scoppiare una bomba E non è nucleare

(Di martedì 7 giugno 2022) Il ritorno all’accordoiano del 2015, firmato dalla Repubblica Islamica, gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Russia e la Cina con la mediazione dell’Unione Europea, dal quale nel 2018, per decisione di Donald Trump, gli Stati Uniti erano usciti, sembra ormai molto difficile se non impossibile. La mediazione europea non è finora riuscita a rianimare questo accordo che imponeva forti limitazioni al programmaiano in cambio di agevolazioni economiche per il regime di Teheran. Il governoiano pone come condizioni l’eliminazione delle sanzioni imposte dagli Usa alle Guardie della Rivoluzione (Pasdaran) e tutti gli organismi militari ed economici ad esse legate. Condizioni che l’amministrazione americana ha inizialmente accettato e poi, su pressioni ...

Advertising

CapitanBuggy : RT @B63246675BryBry: @QRepubblica @Capezzone Quest'altro l'America è più buona della Russia ?? Iraq, Iran, Libia, Siria, Afghanistan, Yemen,… - B63246675BryBry : @QRepubblica @Capezzone Quest'altro l'America è più buona della Russia ?? Iraq, Iran, Libia, Siria, Afghanistan, Yem… - bar_rubino : RT @AleGuerani: Perché è amico nostro e combatte contro chi ci sta antipatico, cioè l'Iran. - paola_vad : @HariSel95300131 @FilippoViggiano @SimoneBellandi1 @Stroncature1 Lo so ma noi ora dipendiamo dal gas russo per i mo… - libellula58 : RT @AuraZacchi: @libellula58 @gizzi31 Usa-Cina e Israele-Iran cominciano a essere conflitti annunciati, la Turchia sta già bombardando i te… -

RaiNews

... come è stato concesso al Venezuela e all', perché sotto sanzioni, e alla Libia, perché in quel ... Quindi, va trovato un prezzo giusto, quila difficoltà". Sull' acquisto di Snam per una nave ...Il ctaccelerando il rinnovamento e dopo l'incoraggiante avvio di sabato scorso con la Germania ...15 Austria - Danimarca 1 - 2 CALCIO - AMICHEVOLI 01:00 Canada -01:00 Canada - Panama 01:30 ... L'Aiea avverte: "Teheran molto vicina a poter creare la bomba atomica" lo dice il direttore generale dell'agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna; per la prima volta dal 2020 l'agenzia prepara un monito contro Teheran ...Il Direttore dell'Agenzia ha esortato l'Iran a collaborare con gli ispettori dell'organismo Onu mentre restano in stallo i negoziati per ripristinare l'accordo sul nucleare ...