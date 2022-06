Galli: «Ai giovani va data una possibilità. Carnesecchi e Fagioli da seguire» (Di martedì 7 giugno 2022) L’ex portiere italiano Galli ha parlato dei movimenti di calciomercato che si potrebbero vedere in Serie A questa estate Giovanni Galli, storico ex portiere italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei movimenti di calciomercato che potrebbero vedersi in Serie A questa estate. giovani – «Mi auguro che tutti i ragazzi che Mancini ha voluto portare in azzurro per vederli dal vivo trovino fiducia e spazio. È importante che ai giovani venga data la possibilità di giocare in Serie A. Chi va seguito da vicino? Dico Carnesecchi e Fagioli. Fossi la Fiorentina per esempio, viste le difficoltà con Torreira, andrei subito dalla Juventus per discutere di Fagioli. Tra i ragazzi italiani più strutturati invece, mi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) L’ex portiere italianoha parlato dei movimenti di calciomercato che si potrebbero vedere in Serie A questa estate Giovanni, storico ex portiere italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei movimenti di calciomercato che potrebbero vedersi in Serie A questa estate.– «Mi auguro che tutti i ragazzi che Mancini ha voluto portare in azzurro per vederli dal vivo trovino fiducia e spazio. È importante che aivengaladi giocare in Serie A. Chi va seguito da vicino? Dico. Fossi la Fiorentina per esempio, viste le difficoltà con Torreira, andrei subito dalla Juventus per discutere di. Tra i ragazzi italiani più strutturati invece, mi ...

