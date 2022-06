Fabio Ridolfi sceglie la morte con la sedazione profonda: 'Un dolore lasciare la mia famiglia" (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - "È inaccettabile che l'Asur abbia comunicato la risposta del comitato etico 40 giorni dopo: in quell'arco di tempo sono stati fatti tre solleciti. Mi hanno volutamente ignorato: basta a trattarci come cittadini di serie b. È assurdo che ci voglia più di un mese per individuare il farmaco mortale. Grazie al vostro menefreghismo sono praticamente costretto a scegliere la strada della sedazione profonda e permanente, con la sospensione dei sostegni vitali per evitare di soffrire oltremodo a causa delle inutili lungaggini burocratiche per ottenere il suicidio assistito". Questo è il messaggio di Fabio Ridolfi, che da 18 anni è immobilizzato a letto per una tetraparesi e che ha fatto sapere di voler sottoporsi alla sedazione profonda, in mancanza di indicazioni ... Leggi su agi (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - "È inaccettabile che l'Asur abbia comunicato la risposta del comitato etico 40 giorni dopo: in quell'arco di tempo sono stati fatti tre solleciti. Mi hanno volutamente ignorato: basta a trattarci come cittadini di serie b. È assurdo che ci voglia più di un mese per individuare il farmaco mortale. Grazie al vostro menefreghismo sono praticamente costretto are la strada dellae permanente, con la sospensione dei sostegni vitali per evitare di soffrire oltremodo a causa delle inutili lungaggini burocratiche per ottenere il suicidio assistito". Questo è il messaggio di, che da 18 anni è immobilizzato a letto per una tetraparesi e che ha fatto sapere di voler sottoporsi alla, in mancanza di indicazioni ...

