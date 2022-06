F1: multa alla Williams per una violazione sul budget cup (Di martedì 7 giugno 2022) Nota da parte della FIA oggi per segnalare la prima, storica, multa su una violazione del budget cup. A subirla è, come annunciato dalla Federazione Internazionale, la Williams. La squadra britannica, infatti, non ha presentato la documentazione completa dello scorso anno entro la data prestabilita, quella del 31 marzo 2022, come richiesto dall’articolo 5.1 del regolamento. F1, Valsecchi: “Ferrari ha la macchina migliore, Leclerc superiore a Verstappen in qualifica. Montecarlo? Andava rispettata la regola n.1” La Federazione ha informato la squadra che ha accettato la multa di 25.000 dollari. La Williams ha poi annunciato di rimediare alla violazione procedurale entro e non oltre il 31 maggio 2022 facendosi carico delle spese ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Nota da parte della FIA oggi per segnalare la prima, storica,su unadelcup. A subirla è, come annunciato dFederazione Internazionale, la. La squadra britannica, infatti, non ha presentato la documentazione completa dello scorso anno entro la data prestabilita, quella del 31 marzo 2022, come richiesto dall’articolo 5.1 del regolamento. F1, Valsecchi: “Ferrari ha la macchina migliore, Leclerc superiore a Verstappen in qualifica. Montecarlo? Andava rispettata la regola n.1” La Federazione ha informato la squadra che ha accettato ladi 25.000 dollari. Laha poi annunciato di rimediareprocedurale entro e non oltre il 31 maggio 2022 facendosi carico delle spese ...

