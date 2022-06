Caricabatterie universale, il prezzo che Apple paga alla concorrenza (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Può un tweet spiegare più di tante parole? Sì, a volte capita. Quello della Commissaria Ue per la concorrenza, Margrethe Vestager, datato 23 settembre 2021, racconta molto della battaglia per il Caricabatterie universale, su cui oggi i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno trovato un’intesa. Una decisione che pesa soprattutto per Apple, affezionata alle sue prese prodotte e brevettate ad hoc. Nel tweet si usava un registro di comunicazione diretto, con una Gif a mostrare due foto: nella prima la commissaria aveva in mano un groviglio di cavi, nella seconda un solo cavo, con le scritte before e after a suggellare il cambio di passo. E’ un caso di scuola, in cui la concorrenza e la tutela del consumatore si scontrano contro una posizione dominante e arrivano a ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Può un tweet spiegare più di tante parole? Sì, a volte capita. Quello della Commissaria Ue per la, Margrethe Vestager, datato 23 settembre 2021, racconta molto della battaglia per il, su cui oggi i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno trovato un’intesa. Una decisione che pesa soprattutto per, affezionata alle sue prese prodotte e brevettate ad hoc. Nel tweet si usava un registro di comunicazione diretto, con una Gif a mostrare due foto: nella prima la commissaria aveva in mano un groviglio di cavi, nella seconda un solo cavo, con le scritte before e after a suggellare il cambio di passo. E’ un caso di scuola, in cui lae la tutela del consumatore si scontrano contro una posizione dominante e arrivano a ...

