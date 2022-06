Bosnia-Romania, slitta l’inizio della partita a causa della pioggia (Di martedì 7 giugno 2022) slitta l’inizio del match tra Bosnia e Romania, valevole per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega B della Nations League 2022/2023. Sullo stadio Bilino Polje di Zenica, infatti, si è abbattuta una pioggia fortissima che non ha reso possibile l’inizio della gara che, pertanto, è stato posticipato. Appena le condizioni meteorologiche e del terreno di gioco lo consentiranno, il direttore di gara darà il via al match. Sportface.it fornirà aggiornamenti in tempo reale su quanto sta accadendo in Bosnia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022)del match tra, valevole per la seconda giornata del Gruppo 3Lega BNations League 2022/2023. Sullo stadio Bilino Polje di Zenica, infatti, si è abbattuta unafortissima che non ha reso possibilegara che, pertanto, è stato posticipato. Appena le condizioni meteorologiche e del terreno di gioco lo consentiranno, il direttore di gara darà il via al match. Sportface.it fornirà aggiornamenti in tempo reale su quanto sta accadendo in. SportFace.

