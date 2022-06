Berserk: l’opera di Kentaro continuerà grazie ai suoi collaboratori (Di martedì 7 giugno 2022) Berserk rappresenta un esempio e una fonte d’ispirazione per molti fumettisti giapponesi, i quali rendono omaggio al genio del suo creatore, Kentaro Miura. l’opera, nata dall’ingegno e dai disegni di Kentaro Miura, ha rappresentato per decenni uno dei punti fermi all’interno delle pubblicazioni fumettistiche giapponesi, e rappresenta ancora oggi un esempio e una fonte di ispirazione per molti autori che vogliono emergere nel settore. Il tratto serio, preciso, cupo e ricco di dettagli lo rende una vera e propria opera d’arte sfogliabile mentre la narrazione coinvolgente, lo sviluppo psicologico dei personaggi e le tematiche trattate lo rendono un romanzo horror, fantasy e cavalleresco degno delle migliori produzioni lontane dall’ottica manga.l’opera però, rimasta da poco orfana d’autore, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022)rappresenta un esempio e una fonte d’ispirazione per molti fumettisti giapponesi, i quali rendono omaggio al genio del suo creatore,Miura., nata dall’ingegno e dai disegni diMiura, ha rappresentato per decenni uno dei punti fermi all’interno delle pubblicazioni fumettistiche giapponesi, e rappresenta ancora oggi un esempio e una fonte di ispirazione per molti autori che vogliono emergere nel settore. Il tratto serio, preciso, cupo e ricco di dettagli lo rende una vera e propria opera d’arte sfogliabile mentre la narrazione coinvolgente, lo sviluppo psicologico dei personaggi e le tematiche trattate lo rendono un romanzo horror, fantasy e cavalleresco degno delle migliori produzioni lontane dall’ottica manga.però, rimasta da poco orfana d’autore, ha ...

