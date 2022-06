Basma Afzaal, la 18enne pakistana scomparsa forse fuggita all’estero per evitare un matrimonio combinato (Di martedì 7 giugno 2022) Di lei si sono perse le tracce intorno alle 9.30 di martedì 31 maggio. Sa quel giorno, nei pressi di un bar vicino alla stazione dei pullman di Castelfranco Veneto, non si sa più nulla di Basma Afzaal. La 18enne di origini pakistane, secondo i racconti di chi l’ha vista per l’ultima volta, sembrava essere sorridente. Poi il buio. All’inizio gli inquirenti – e i carabinieri che si sono messi sulle sue tracce dopo la denuncia di alcuni parenti – avevano pensato a una vicenda tragica come quella di Saman Abbas. Ora, però, si sono aperti nuovi spiragli che fanno crescere l’ottimismo: la giovane, infatti, sarebbe fuggita all’estero per dire no a un matrimonio combinato organizzato dalla sua famiglia. Basma Afzaal, cosa sappiamo della ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Di lei si sono perse le tracce intorno alle 9.30 di martedì 31 maggio. Sa quel giorno, nei pressi di un bar vicino alla stazione dei pullman di Castelfranco Veneto, non si sa più nulla di. Ladi origini pakistane, secondo i racconti di chi l’ha vista per l’ultima volta, sembrava essere sorridente. Poi il buio. All’inizio gli inquirenti – e i carabinieri che si sono messi sulle sue tracce dopo la denuncia di alcuni parenti – avevano pensato a una vicenda tragica come quella di Saman Abbas. Ora, però, si sono aperti nuovi spiragli che fanno crescere l’ottimismo: la giovane, infatti, sarebbeper dire no a unorganizzato dalla sua famiglia., cosa sappiamo della ...

