Ascolti tv | L’Isola dei Famosi batte Muccino e Report

(Adnkronos) – 'L'Isola dei Famosi', andata in onda su Canale 5, si è aggiudicata gli Ascolti della serata di ieri grazie al 20,5% di share e a 2.461.000 telespettatori. Il film di Rai1, 'A casa tutti bene', diretto da Gabriele Muccino, ha segnato invece il 15,8% e 2.674.000 telespettatori. Terza posizione per Rai3 che con 'Report' ha conquistato 1.548.000 telespettatori e l'8,9% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 con 'Chicago PD', visto da 1.232.000 telespettatori pari el 7,6%, mentre su Rai2 l'ultima puntata di 'Made in Sud' ha registrato 938.000 telespettatori e il 6,4% di share. Retequattro con 'Quarta Repubblica' ha interessato 715.000 telespettatori pari al 5,2% e Tv8 con la prima stagione di 'Gomorra – La Serie' ne ha ottenuti 353.000 con il 2% di share. Nove con 'A testa alta' ha ...

