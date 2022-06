Alla Scala squilla un cellulare durante il concerto: la reazione di Chailly non ha prezzo. “Risponda pure” (Di martedì 7 giugno 2022) squilla un cellulare nel “tempio” della musica. La classe non è acqua ma la maleducazione rimane maleducazione. Alla Scala di Milano, durante il concerto di Cori e sinfonie verdiane diretto da Riccardo Chailly, un telefonino è squillato insistentemente proprio nel momento di maggiore emozione: il coro ‘Patria oppressa‘ dal Macbeth. Tutta la classe del direttore d’orchestra ha reso il momento impagabile: stile, ironia, garbo, compostezza contro la figura barbina di chi non sa distaccarsi dal cellulare nenche quando va a teatro. L’episodio è raccontato sulla Stampa. L’ironia di Chailly: “Patria oppressa dall’ostinato del telefonino” Il maestro non si è scomposto, ha interrotto l’esecuzione e si è rivolto al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022)unnel “tempio” della musica. La classe non è acqua ma la maleducazione rimane maleducazione.di Milano,ildi Cori e sinfonie verdiane diretto da Riccardo, un telefonino èto insistentemente proprio nel momento di maggiore emozione: il coro ‘Patria oppressa‘ dal Macbeth. Tutta la classe del direttore d’orchestra ha reso il momento impagabile: stile, ironia, garbo, compostezza contro la figura barbina di chi non sa distaccarsi dalnenche quando va a teatro. L’episodio è raccontato sulla Stampa. L’ironia di: “Patria oppressa dall’ostinato del telefonino” Il maestro non si è scomposto, ha interrotto l’esecuzione e si è rivolto al ...

