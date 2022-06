Vitamine e minerali dopo i 50 anni: quali scegliere per affrontare meglio l’estate (Di lunedì 6 giugno 2022) L’estate è arrivata all’improvviso, con il caldo che ha aggredito l’organismo e provocato stanchezza, insonnia, fatica a concentrarsi. Soprattutto per le donne dopo i 50 anni, intorno alla menopausa, l’estate non sempre è una stagione davvero amica. Le vampate con 40 gradi e umidità all’80% sono ancora più fastidiose, le gambe si appesantiscono ulteriormente e la stanchezza, combinata con la difficoltà a dormire senza risvegli, rischiano di rendere i mesi estivi più faticosi che gioiosi. Le soluzioni per gestire meglio l’arrivo del caldo e i suoi effetti ci sono. Ne abbiamo parlato con il Professor Gian Marco Giorgetti, Direttore dell’UOSD Transmurale Nutrizione Clinica ASL Roma 2 Ospedale Sant’Eugenio. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 giugno 2022) L’estate è arrivata all’improvviso, con il caldo che ha aggredito l’organismo e provocato stanchezza, insonnia, fatica a concentrarsi. Soprattutto per le donnei 50, intorno alla menopausa, l’estate non sempre è una stagione davvero amica. Le vampate con 40 gradi e umidità all’80% sono ancora più fastidiose, le gambe si appesantiscono ulteriormente e la stanchezza, combinata con la difficoltà a dormire senza risvegli, rischiano di rendere i mesi estivi più faticosi che gioiosi. Le soluzioni per gestirel’arrivo del caldo e i suoi effetti ci sono. Ne abbiamo parlato con il Professor Gian Marco Giorgetti, Direttore dell’UOSD Transmurale Nutrizione Clinica ASL Roma 2 Ospedale Sant’Eugenio. ...

