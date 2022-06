(Di lunedì 6 giugno 2022) a sesto calende 06 giugno 2022 13:07 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...

Agenpress : Varese. Oggi i funerali di Carol Maltesi, 26 anni, uccisa e fatta a pezzi da Davide Fontana -

E' il ricordo dei suoi amici arrivati a Sesto Calende (), per i. 'Ci siamo riviste un pò di tempo fa, dopo molto tempo, ma nonostante ciò mi ha raccontato tutto di sé - ha detto una ...Si sono svolti nell'abbazia di Sesto Calende (Varese) i funerali di Carol Maltesi, la 25enne uccisa e fatta a pezzi a Rescaldina (Milano) dal reo confesso vicino di casa Davide Fontana, 43 anni.«Spero che la mia Carol possa trovare un po' di pace», dice la mamma di Carol Maltesi, la 26enne uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana.