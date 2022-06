Ultime Notizie – Depistaggio Borsellino: “Scarantino calunniatore”, a luglio la sentenza (Di lunedì 6 giugno 2022) (dall’inviata Elvira Terranova) – Il falso pentito Vincenzo Scarantino è “un calunniatore” che “non è mai stato indottrinato” né “dai poliziotti né dai magistrati”. E’ ancora l’ex pentito, che aveva accusato falsamente degli innocenti della strage di Via d’Amelio, al centro dell’arringa difensiva dell’avvocato Giuseppe Panepinto, legale di Mario Bo, uno dei tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata nel processo per il Depistaggio sulla strage Borsellino. Gli altri due imputati sono Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. “Nessuno, né poliziotti né pm, ha indotto Vincenzo Scarantino a dire il falso. Non c’è stato alcun comportamento, neppure dei magistrati, che abbiano indotto Scarantino a fare dichiarazioni false. Qui ci troviamo in presenza di calunniatori seriali che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) (dall’inviata Elvira Terranova) – Il falso pentito Vincenzoè “un” che “non è mai stato indottrinato” né “dai poliziotti né dai magistrati”. E’ ancora l’ex pentito, che aveva accusato falsamente degli innocenti della strage di Via d’Amelio, al centro dell’arringa difensiva dell’avvocato Giuseppe Panepinto, legale di Mario Bo, uno dei tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata nel processo per ilsulla strage. Gli altri due imputati sono Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. “Nessuno, né poliziotti né pm, ha indotto Vincenzoa dire il falso. Non c’è stato alcun comportamento, neppure dei magistrati, che abbiano indottoa fare dichiarazioni false. Qui ci troviamo in presenza di calunniatori seriali che ...

