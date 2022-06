“Sperimentare forme di Democrazia diretta”: un esempio di UdA trasversale e di compito autentico per la Primaria e Secondaria di I grado (Di lunedì 6 giugno 2022) L'educazione ai valori è un elemento essenziale dell'educazione dell'intera persona che mira a promuovere i valori e gli atteggiamenti positivi degli studenti attraverso l'apprendimento e l'insegnamento di varie aree/materie chiave di apprendimento e la fornitura di esperienze di apprendimento pertinenti. Su questo terreno, è sviluppare la capacità degli studenti di identificare i valori, analizzare oggettivamente e dare un giudizio ragionevole su diversi problemi che possono incontrare in diversi stadi di sviluppo in modo che possano intraprendere azioni adeguate per affrontare le sfide nella loro vita futura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 giugno 2022) L'educazione ai valori è un elemento essenziale dell'educazione dell'intera persona che mira a promuovere i valori e gli atteggiamenti positivi degli studenti attraverso l'apprendimento e l'insegnamento di varie aree/materie chiave di apprendimento e la fornitura di esperienze di apprendimento pertinenti. Su questo terreno, è sviluppare la capacità degli studenti di identificare i valori, analizzare oggettivamente e dare un giudizio ragionevole su diversi problemi che possono incontrare in diversi stadi di sviluppo in modo che possano intraprendere azioni adeguate per affrontare le sfide nella loro vita futura. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : “Sperimentare forme di Democrazia diretta”: un esempio di UdA trasversale e di compito autentico per la Primaria e… - Mora20La : @iburiedthedevil Hai centrato pienamente il punto secondo me. Se pensi anche al fatto della maschera che lui mette… - MaximiMilani : @_LaChicca__ Lucio era davvero e sinceramente entusiasta di aver trovato un giovane artista con cui sperimentare nu… - IsaInghirami : Costruire storytelling digitali in classi aperte. Grazie a @FondCaript e ai #DialoghiPistoia è possibile speriment… - Buzzoole : ?? Vuoi muovere i primi passi nel #metaverso ma non sai da dove iniziare? Nel nostro White Paper gratuito troverai… -