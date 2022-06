Spari contro serranda negozio a Giugliano in Campania (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Spari contro un negozio a Giugliano in Campania. I fatti si sono verificati ieri sera. Intorno alle 23.30 i Carabinieri della locale Compagnia, allertati dal 112, sono intervenuti in via Palumbo. Poco prima alcune persone avevano esploso colpi d’arma da fuoco contro un esercizio commerciale. Nella serranda del locale Piccoli Passi Outlet sono stati rinvenuti 5 fori. Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –unin. I fatti si sono verificati ieri sera. Intorno alle 23.30 i Carabinieri della locale Compagnia, allertati dal 112, sono intervenuti in via Palumbo. Poco prima alcune persone avevano esploso colpi d’arma da fuocoun esercizio commerciale. Nelladel locale Piccoli Passi Outlet sono stati rinvenuti 5 fori. Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia diin. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

cronachecampane : Giugliano, spari contro la serranda di un negozio #giugliano #PiccoliPassiOutlet - SkyTG24 : Spari contro serranda negozio a Giugliano in #Campania - EraldoFR : L'assalto alla chiesa di Saint Francis sarebbe diretto contro il governatore Akeredolu per il suo 'rigoroso rispett… - eespulsi22 : RT @JacoPastoriux: @barbarab1974 Ma come? Piangi miseria perché non puoi lavorare, millanti un debito di oltre 6mila euro con l'assicurazio… - regvlvsblvck : @PotterPig_ ti dirò un segreto e no non sei autorizzato ad usarlo contro di me come dicevi prima, sì, sotto sotto m… -