Roma, albero cade e finisce su un'auto: oltre 140 le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco (Di lunedì 6 giugno 2022) La stagione estiva è entrata nel vivo e con essa le richieste di aiuto ai Vigili del Fuoco non si sono fatte attendere. Numerosi infatti gli incendi che si sono verificati sul territorio a causa delle torride temperature degli ultimi giorni, nonché delle condizioni di vento favorevoli. Ma non solo incendi, purtroppo si segnala anche la presenza di incidenti stradali e di interventi per la caduta di alberi. Leggi anche: Roma, forte raffiche di vento causano la caduta di alberi: più di 150 interventi Raffica di richieste ai Vigili del Fuoco: gli interventi Oggi sono state circa 140 le richieste di intervento gestite dal personale della Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma.

