Roland Garros 2022 | Rafael Nadal stacca Djokovic e Federer | +2 nella classifica degli Slam vinti Ma il vaccino in Australia…

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilè sempre feudo di Rafa. Il fenomeno maiorchino si è portato a casa per la quattordicesima volta losu terra battuta, battendo Casper Ruud con un netto 6-3 6-3 6-0 dimostrando ancora una volta una spanna superiore a tutti sul mattone tritato. Con questo successo, l’iberico mette un’altra tacca sulla propria cintura, conquistando il ventiduesimo Major della propria carriera. Rafa è sempre più in testa nel contondo di due lunghezze Novake Rogerfermi ‘solamente’ a quota 20. Nessuno se lo sarebbe aspettato dopo lo stop dello scorso anno arrivato proprio in Francia, dopo la semifinale persa contro il serbo; su questo record c’è però, per i più maliziosi, un piccolo punto ...

Rafa Nadal, quanto vale la 14esima vittoria al Roland Garros e la 22esima in uno Slam "Parliamo del Roland Garros, perché siamo a Parigi. È una vittoria molto importante, per me contano le vittorie in cui ho dovuto affrontare difficoltà, e questa ... Dopo l'applauso di rito che viene dedicato come di consueto a tutti i vincitori di Slam prima della loro conferenza stampa finale (unica eccezione alla regola di "no cheers in the box", niente applausi ... Rafael Nadal conquista il Roland Garros per la quattordicesima volta in carriera, battendo il norvegese Casper Ruud in tre set: 6-3 6-3 6-0.