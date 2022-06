Putin e propaganda? C’è un’emergenza classe dirigente (Di lunedì 6 giugno 2022) Mai come in questa guerra si sta parlando di intelligence. Non è casuale, almeno per due ordini di motivi: la trasformazione culturale avvenuta dopo gli attentati terroristici in Europa del 2015 e la maggiore consapevolezza che i Servizi sono uno strumento essenziale per tutelare la sicurezza dei cittadini. Peraltro, la guerra in Ucraina è la vicenda più significativa degli ultimi anni che investe la politica estera, che, come spiega Antonio Polito, “è l’essenza della politica, perché il suo oggetto è l’interesse nazionale”. E l’intelligence trova la sua ragion d’essere proprio nel perseguimento dell’interesse nazionale. In tale contesto mi sembra si possa collocare il recente dibattito sull’iniziativa del leader della Lega Matteo Salvini di recarsi in Russia per favorire dialoghi di pace. Si è polemizzato se questa sia un’iniziativa di propaganda politica, in quanto ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) Mai come in questa guerra si sta parlando di intelligence. Non è casuale, almeno per due ordini di motivi: la trasformazione culturale avvenuta dopo gli attentati terroristici in Europa del 2015 e la maggiore consapevolezza che i Servizi sono uno strumento essenziale per tutelare la sicurezza dei cittadini. Peraltro, la guerra in Ucraina è la vicenda più significativa degli ultimi anni che investe la politica estera, che, come spiega Antonio Polito, “è l’essenza della politica, perché il suo oggetto è l’interesse nazionale”. E l’intelligence trova la sua ragion d’essere proprio nel perseguimento dell’interesse nazionale. In tale contesto mi sembra si possa collocare il recente dibattito sull’iniziativa del leader della Lega Matteo Salvini di recarsi in Russia per favorire dialoghi di pace. Si è polemizzato se questa sia un’iniziativa dipolitica, in quanto ...

