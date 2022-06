'Potevo fare Gradisca Poi Fellini ci ripensò' - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 6 giugno 2022) 1 Al Maggio "A Firenze cantai I sette peccati capitali di Kurt Weill (foto) su testo di Bertolt Brecht. Era il 1976, ricordo che alloggiavo all'hotel Angloamericano". 2 Amarcord "Fellini mi fece stare ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) 1 Al Maggio "A Firenze cantai I sette peccati capitali di Kurt Weill (foto) su testo di Bertolt Brecht. Era il 1976, ricordo che alloggiavo all'hotel Angloamericano". 2 Amarcord "mi fece stare ...

Advertising

Makomokoshh : @FulviaGallo @ciaomolly Fulvia ho capito la tua posizione, stavo cercando di fare apparire le mie domande sullo spa… - ignahc : Eh io per lui non potevo farlo ed è un po’ impedito col telefono ?? preferito fare insieme , arrivati i biglietti vi… - mathfajrchild : non mi era mai capitato di stare *così* male per qualcuno, di sentirmi talmente sopraffatta dai miei sentimenti da… - decadenzaepanna : @buonasulpane Eh se poi non fai niente : perché non ho fatto niente ora che finalmente potevo fare qualcosa? - nonsentonada : potevo fare la foto con lele ma non l’ho fatta per vergogna ?? -