Nigeria, in un attentato muoiono una 50ina di cattolici (Di lunedì 6 giugno 2022) compresi donne e bambini. Molti i feriti gravi Owo è cittadina a 350 chilometri da Lagos, nel Sudovest della Nigeria, che ieri, domenica 5 giugno, è stata lo scenario di un attentato sanguinario. La chiesa principale era affollata per la celebrazione della Pentecoste, quando un commando armato ha fatto irruzione, aprendo il fuoco. Il bilancio dell'attentato è pesantissimo: almeno 50 vittime e molti i feriti gravi. Non hanno risparmiato nemmeno le donne e i bambini. Padre Andrew Abayomi, un sacerdote scampato all'attentato, ha dichiarato alla Bbc: «Stavamo per concludere la funzione. Avevo persino chiesto alle persone di iniziare ad andarsene, poi abbiamo iniziato a sentire gli spari provenire da diverse parti. Ci siamo nascosti per 20 minuti. Quando abbiamo capito che se ne erano andati, siamo usciti e abbiamo portato ...

