Nba Finals | Golden State travolge Boston e torna in parità

SAN FRANCISCO (USA) - Golden State impara la lezione e torna in parità nella finale dei playoffcontro Boston, a cui non bastano i 28 punti messi a referto da Jayson Tatum per ...La tripla da metà campo sulla sirena del terzo quarto di Jordan Poole ha acceso anche i suoi colleghi su Twitter, che hanno commentato sui social l'andamento di una gara - 2 dominata nel secondo tempo ...SAN FRANCISCO (USA) - La reazione tanto attesa è arrivata e Golden State torna in parità nella finale dei playoff Nba contro Boston, a cui non bastano i 28 punti messi a referto da Jayson Tatum per ...Dopo aver perso gara 1, Golden State reagisce in maniera violenta e si porta a casa il secondo atto delle Finals NBA: 107-88 il finale a favore dei Warriors che dominano per tutto il corso del match.