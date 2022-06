Marco Carta | al capolinea la storia con Sirio | “Dopo 7 anni ci siamo lasciati | non tornerò sull’argomento”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 6 giugno 2022) E’ una notizia che giunge del tutto inaspettata, quella della separazione trae il suo compagno. Da qualche giorno sul web trapelavano le prime voci su una possibile crisi tra l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e il suo ormai ex, fedele compagno. I due ragazzi, che stavano insieme da sette, a quanto pare non sono riusciti a superare il fatidico “anno di possibile crisi” e così si sono detti definitivamente addio. La notizia ufficiale è arrivata da uno dei diretti interessati:. Il cantante sardo, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, ha parlato della sua ultima canzone che uscirà il 17.06.2022 e che si intitola “Sesso Romantico“. In un lungo post ha però anche chiarito la situazione che riguarda la sua sfera sentimentale. Ecco cosa ha scritto: Questa canzone ...