Malattie infettive | in Lombardia un’Agenzia che guarda all’Ue

(Adnkronos) – L'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle Malattie infettive "è un progetto unico". Nasce in Lombardia ed è "la prima agenzia che viene istituita nel nostro Paese" per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie. "E' un progetto che la Lombardia ha presentato al Governo. E il Governo lo ha classificato come progetto bandiera ed è diventato un progetto nazionale che vuole essere fortemente collegato all'Europa". Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, hanno presentato oggi i dettagli della nuova realtà che muove i primi passi nella regione, con lo sguardo rivolto verso l'Ue. "L'Europa si è dotata di un'Agenzia che si chiama Hera", Health Emergency ...

