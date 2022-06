LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Rebellin, Zana e Tesfazion tra i battistrada sulla penultima salita (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO 15.30: Mulubrhan e Bou si lanciano all’inseguimento di Carboni. 8 km al traguardo, si sale verso il Calbane 15.30: Prende consistenza l’attacco di Carboni che guadagna un vantaggio di 15? quando sta per iniziare la salita 15.29: Tra pochissimo l’ultima salita di giornata, il Passo di Calbane (3,6 km al 5,3 %), l’attacco a 8 km e lo scollimanento a soli 4 km dall’arrivo 15.28: Ci prova Giovanni Carboni (Nazionale Italiana) a staccare i compagni di fuga 15.25: mancano 11 km al traguardo! Si scende verso Zattaglia dove poi si attaccherà l’ultima salita, il Calbane, già affrontato ametà tappa dai ciclisti 15.23. Rientrano ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DEL DELFINATO 15.30: Mulubrhan e Bou si lanciano all’inseguimento di Carboni. 8 km al traguardo, si sale verso il Calbane 15.30: Prende consistenza l’attacco di Carboni che guadagna un vantaggio di 15? quando sta per iniziare la15.29: Tra pochissimo l’ultimadi giornata, il Passo di Calbane (3,6 km al 5,3 %), l’attacco a 8 km e lo scollimanento a soli 4 km dall’arrivo 15.28: Ci prova Giovanni Carboni (Nazionale Italiana) a staccare i compagni di fuga 15.25: mancano 11 km al traguardo! Si scende verso Zattaglia dove poi si attaccherà l’ultima, il Calbane, già affrontato ametàdai ciclisti 15.23. Rientrano ...

Advertising

infoitsport : LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a Riolo Terme, inizia la fase calda! - DaniFLAMIGNI : DIRETTA Adriatica Ionica Race 2022 LIVE, Seconda Tappa - SpazioCiclismo - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:00 per seguire in diretta con noi la terza tappa della Adriatica Ionica Race #AIRace22 - infoitsport : LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vince Testfatsion! Zana si prende il secondo posto e la… - News24_it : LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vince Testfatsion! Zana si prende il secondo posto e la… -