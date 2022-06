La Russia ha restituito decine di cadaveri dei soldati morti nella Azovstal: a Kiev due camion con i corpi da identificare (Di lunedì 6 giugno 2022) Iniziano a tornare all’Ucraina i corpi di decine di soldati morti nella difesa dell’acciaieria di Azovstal di Mariupol. Prelevati dalle macerie dell’impianto, sotto occupazione russa, sono stati restituiti da Mosca a Kiev, dove è in corso la loro identificazione attraverso il Dna. Il fratello di uno dei difensori dell’impianto ha riferito che almeno due camion con alcuni corpi provenienti da Azovstal sarebbero stati portati in un ospedale militare a Kiev per la procedura. A riferirlo è l’ex leader del battaglione Azov, Maksym Zhorin, ora co-comandante di un’unità dell’esercito di Kiev, citato dall’Associated Press. Si tratta di uno scambio di 320 corpi tra i due Stati ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Iniziano a tornare all’Ucraina idididifesa dell’acciaieria didi Mariupol. Prelevati dalle macerie dell’impianto, sotto occupazione russa, sono stati restituiti da Mosca a, dove è in corso la loro identificazione attraverso il Dna. Il fratello di uno dei difensori dell’impianto ha riferito che almeno duecon alcuniprovenienti dasarebbero stati portati in un ospedale militare aper la procedura. A riferirlo è l’ex leader del battaglione Azov, Maksym Zhorin, ora co-comandante di un’unità dell’esercito di, citato dall’Associated Press. Si tratta di uno scambio di 320tra i due Stati ...

