La Lega “rimonta” il partito: arriva la nomina di Calandra a vice commissario a Fiumicino (Di lunedì 6 giugno 2022) Il processo di ristrutturazione della Lega a Fiumicino, dopo la fuoriuscita di diversi esponenti locali verso la formazione politica di Paragone, sta continuando. Dopo la nomina di Marco Colavecchi a “responsabile organizzativo” del partito sul territorio di Fiumicino (leggi qui), arriva la nomina di Stefano Calandra a “vice commissario”. In realtà, la nomina di Calandra è contestuale quella di Colavecchi, entrambe datate 21 maggio, ma l’ufficialità mediatica arriva solo adesso. Calandra è stato il primo, il 21 marzo scorso, ad aderire alla Lega dopo la diaspora (leggi qui), e su di lui ci furono dichiarazioni al miele del ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 giugno 2022) Il processo di ristrutturazione della, dopo la fuoriuscita di diversi esponenti locali verso la formazione politica di Paragone, sta continuando. Dopo ladi Marco Colavecchi a “responsabile organizzativo” delsul territorio di(leggi qui),ladi Stefanoa “”. In realtà, ladiè contestuale quella di Colavecchi, entrambe datate 21 maggio, ma l’ufficialità mediaticasolo adesso.è stato il primo, il 21 marzo scorso, ad aderire alladopo la diaspora (leggi qui), e su di lui ci furono dichiarazioni al miele del ...

