Il dolore di Antonella Clerici per la morte di Laura Grey, aveva partecipato a The Voice Senior (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ Antonella Clerici a ricordare Laura Grey, ad esternare il dolore per la morte della cantante partenopea che ha partecipato all’ultima edizione di The Voice Senior. Siamo certi che la ricorderete tutti Laura Grey, che ricorderete la sua voce, anche se magari non l’avevate mai ascoltata prima. L’applauso di Gigi D’Alessio alla sua interpretazione al buio, la sorpresa nel rivedere sul palco davanti a sé, che in quel momento era giudice, l’artista che da giovanissima aveva più volte accompagnato al piano. Laura Grey è morta a causa di un tumore al pancreas, è morta a 81 anni dopo una lunga carriera, non solo come interprete delle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 giugno 2022) E’a ricordare, ad esternare ilper ladella cantante partenopea che haall’ultima edizione di The. Siamo certi che la ricorderete tutti, che ricorderete la sua voce, anche se magari non l’te mai ascoltata prima. L’applauso di Gigi D’Alessio alla sua interpretazione al buio, la sorpresa nel rivedere sul palco davanti a sé, che in quel momento era giudice, l’artista che da giovanissimapiù volte accompagnato al piano.è morta a causa di un tumore al pancreas, è morta a 81 anni dopo una lunga carriera, non solo come interprete delle ...

Advertising

zazoomblog : The Voice Senior lutto per Antonella Clerici: un grande dolore - #Voice #Senior #lutto #Antonella - CristianeGLima : RT @Hakflak: @AntonellaLaTor6 @BrindusaB1 @scastaldi9 @migliaccio31 @Matibo11 @Rebeka80721106 @FrankCapitone @PasqualeTotaro @karmendida @G… - Antonella_piaz : Quelle grida di dolore, mi fanno male le caviglie seria #Zverev #rolandgarros - ffbikerpi : RT @legalizzas: #giustizia & #Politica: 'L'unica cosa che mi calma il dolore è la #cannabis' - Drogato spacciatore 'Sono un uomo al quale… - DanielaPF75 : RT @Marteena84: @MantuanoVale @mu_antonella @doctor_milano @BarbagianStein Su Madre Teresa, purtroppo, non sono d'accordo. Ho amiche che so… -