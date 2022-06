Giorni su una barella al pronto soccorso, Alisa interviene su Galliera e Scassi (Di lunedì 6 giugno 2022) Sinergia tra ospedali per fare spazio ai pazienti non Covid. Il Tribunale del malato: problemi strutturali, decisivo il Pnrr Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 6 giugno 2022) Sinergia tra ospedali per fare spazio ai pazienti non Covid. Il Tribunale del malato: problemi strutturali, decisivo il Pnrr

Advertising

AlexBazzaro : 6 ragazze di colore molestate su un treno da una trentina di ragazzi bianchi al grido di “Le nere qui non devono sa… - EnricoLetta : Per evitare malintesi: in un discorso ho sintetizzato eccessivamente la frase del leader bosniaco Izetbegovic “una… - antoniospadaro : Papa Francesco e la guerra. Quelle prese di posizione rischiose e incomprese. 100 giorni e 50 interventi, uno ogni… - eda_cesenatico : RT @AlexBazzaro: 6 ragazze di colore molestate su un treno da una trentina di ragazzi bianchi al grido di “Le nere qui non devono salire”.… - jijmpel : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 05.06.2022 Titty ha circa 50 giorni, è un pulcino piccolo piccolo, un gioiellino. Sarà sottoposta a profilassi e… -