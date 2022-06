Fine vita, Fabio Ridolfi sceglie la sedazione profonda e continua: “Non posso più continuare a soffrire a causa dei ritardi dello Stato” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Non posso più continuare a soffrire a causa dei ritardi di uno Stato che mi ignora”. Sono le parole Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano (in provincia di Pesaro-Urbino), immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi, che “ha scelto di porre Fine alle sue sofferenze tramite la sedazione profonda e continua”. Lo ha comunicato lui stesso, fa sapere l’Associazione Luca Coscioni, tramite il puntatore oculare: “Da due mesi la mia sofferenza è stata riconosciuta come insopportabile. Ho tutte le condizioni per essere aiutato a morire, ma lo Stato mi ignora. A questo punto scelgo la sedazione profonda e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) “Nonpiùre adeidi unoche mi ignora”. Sono le parole, 46enne di Fermignano (in provincia di Pesaro-Urbino), immobilizzato da 18 anni a letto adi una tetraparesi, che “ha scelto di porrealle sue sofferenze tramite la”. Lo ha comunicato lui stesso, fa sapere l’Associazione Luca Coscioni, tramite il puntatore oculare: “Da due mesi la mia sofferenza è stata riconosciuta come insopportabile. Ho tutte le condizioni per essere aiutato a morire, ma lomi ignora. A questo punto scelgo lae ...

Advertising

francescacheeks : I primi sei mesi di #Michielin10 in un recap essenziale di abbracci ed esaurimenti nervosi. “Ci vuole una vita per…… - gualtierieurope : Oggi #4giugno celebriamo la Liberazione di #Roma. Nostro dovere è ricordare il sacrificio di tutte le donne e gli u… - VentagliP : RT @alone73x1: #ASpassoConVirginia Dal film The hours Caro Leonard, guardare la vita in faccia, sempre; guardare la vita in faccia e cono… - Sheisjo1 : @Filippo230796 Grazie.. speriamo di non far la fine di tuo zio.. nel mentre tu con una vita piena e sobria non esc… - antonio72p : @ale_rasch dalle mie parti…, godersi la vita fino alla fine ????!!! -