“Domani è per sempre” | il libro di Ermal Meta sbarca in tv

Il libro è uscito lo scorso 19 maggio Il 19 maggio è uscito il primo libro di Ermal Meta, "Domani è per sempre". libro che, come ha ammesso il cantante a "Domenica In", aveva bisogno di scrivere. Sinossi di "Domani è per sempre"di Ermal Meta È l'inverno del 1943: nell'Europa scossa dalla seconda guerra mondiale, l'Albania subisce senza piegarsi l'occupazione tedesca. Nel piccolo villaggio di Rragam, nel nord del paese, Kajan guarda il mondo cambiare attraverso gli occhi curiosi di un bambino di sette anni. I suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti, così accanto a lui ci sono l'amatissimo nonno Betim e Cornelius, un personaggio dal passato misterioso che ...

