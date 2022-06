Cragno lascia il Cagliari | è il primo obiettivo per un club di Serie A

(Di lunedì 6 giugno 2022) Con la retrocessione delinB, alcuni giocatori sono pronti a fare le valigie. Fra questi, Alessiopotrebbe partire in questa sessione di calciomercato. Il portiere, classe ’94, potrebbere i sardi dopo 8 anni e più di 170 presenze in maglia rossoblù. Il, per la cessione del suo numero uno, chiede circa 15 milioni di euro. I rossoblù lo acquistarono nell’estate del 2014 dal Brescia per 1.6 milioni di euro, successivamente i prestiti a Virtus Lanciano e Benevento.Monza Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Monza starebbe sognando Alessioper la prossima stagione. Silvio Berlusconi sta, infatti, preparando una squadra con i fiocchi per la prossima stagione e il ...

laziolivetv : Alessio Cragno lascia il Cagliari. Cambio di maglia. -

A disposizione del ct, dunque, restano i seguenti calciatori: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), ...