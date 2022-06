CorSport: il Napoli alza l’offerta per Deulofeu a 18 milioni, potrebbero bastare (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Corriere dello Sport dà qualche aggiornamento sulla trattativa tra Napoli e Udinese per Deulofeu. Il club di De Laurentiis ha alzato l’offerta a 18 milioni, potrebbero bastare. “È cominciato, ovvio, con distanze siderali: 25 la richiesta, 13 l’offerta, poi Cristiano Giuntoli e Pierpaolo Marino si sono presi il tempo necessario per riflettere, per chiudersi in conclave con i rispettivi club e per aggiornarsi. Il Napoli è arrivato a 18, o lì arriverebbe al massimo, l’Udinese non è riuscita ancora a indietreggiare ma finirà per farlo, probabilmente: venti milioni potrebbero bastare per alzare i calici, se non interverranno fatti nuovi, se Adl e Pozzo, ricordando tutto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Corriere dello Sport dà qualche aggiornamento sulla trattativa trae Udinese per. Il club di De Laurentiis hatoa 18. “È cominciato, ovvio, con distanze siderali: 25 la richiesta, 13, poi Cristiano Giuntoli e Pierpaolo Marino si sono presi il tempo necessario per riflettere, per chiudersi in conclave con i rispettivi club e per aggiornarsi. Ilè arrivato a 18, o lì arriverebbe al massimo, l’Udinese non è riuscita ancora a indietreggiare ma finirà per farlo, probabilmente: ventiperre i calici, se non interverranno fatti nuovi, se Adl e Pozzo, ricordando tutto ...

