(Di lunedì 6 giugno 2022) Un estratto del, in esclusiva per Apple Music, deldel nuovo singolo di

Advertising

RadioItalia : 'Camera 209' di @AmorosoOF è la canzone della settimana! ?? Ascoltala qui: - davidearena94 : RT @AmorosoOF: Alla spensieratezza e alla libertà. Alla distanza dai giudizi inutili e dalle inutili paranoie. Alla vita: bella, piena, e… - amorosoal : RT @ribaudo_rosario: Primo Milione di stream su Spotify per Camera '209' #Camera209 - ChiaraBovagnet : RT @danieleflani: Camera 209 | Alessandra Amoroso - ribaudo_rosario : RT @ribaudo_rosario: Primo Milione di stream su Spotify per Camera '209' #Camera209 -

Vanity Fair Italia

Alessandra Amoroso ha presentato due settimane fa il nuovo singolo,. La canzone è stata scritta da Davide Petrella, prodotta da Zef e contiene un omaggio ai Db Boulevard e al loro celebre .../2005) prevedendo l'estensione anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri ... Così come evidenzia il Dossier dei Servizi Studi die Senato la nozione di 'operatività' nel ... Camera 209: il backstage del videoclip di Alessandra Amoroso in anteprima L'alessandrina Giulia Ivaldi fa parte del cast di Camera 209, l'ultimo video della cantante Alessandra Amoroso, girato a Formentera.È online il video di “CAMERA 209” (Epic/Sony Music), il nuovo singolo di Alessandra Amoroso in collaborazione con i DB Boulevard, da pochi giorni in radio e disponibile su tutte le piattaforme digital ...