Advertising

quotidianodirg : #Ragusa – #BeatriceAttura è un altro dei nuovi volti della #PassalacquaRagusa edizione 2022/2023. La playmaker clas… - ragusaoggi : Beatrice Attura alla Passalacqua Ragusa -

RagusaOggi

Madera si mette in luce ancora da oltre l'arco ma il suo ruggito viene annullato da Turner e dall'antisportivo sancito ache spedisce in lunetta Dojkic. Turner continua a imperversare ...Valeria Trucco è l'ultima a mollare anche se oramai i giochi sono fatti e i due liberi difanno scorrere i titoli di coda. Il tabellino ufficiale di Allianz Geas Sesto San Giovanni - ... Beatrice Attura alla Passalacqua Ragusa L’Umana Reyer saluta e ringrazia Debora Carangelo (10 stagioni in Reyer con 377 presenze: record societario ogni epoca), Martina Bestagno (216) , Elisa ...L’Umana Reyer saluta e ringrazia Debora Carangelo (10 stagioni in Reyer con 377 presenze: record societario ogni epoca), Martina Bestagno (216) , Elisa Penna (191), Gintare Petronyte ...