Al via le repliche di Don Matteo 6 nel daytime di Rai1, si riparte con Terence Hill a Gubbio: la programmazione dal 6 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) Ripartono le repliche di Don Matteo 6 nel daytime di Rai1. A partire da oggi, 6 giugno, l’estate della rete ammiraglia ripropone gli episodi della sesta stagione della longeva fiction con protagonista Terence Hill, che di recente ha concluso il suo tredicesimo capitolo. Dalle 14:30 alle 16:30, Don Matteo 6 farà compagnia agli spettatori di Rai1 con due episodi al giorno, dal lunedì al venerdì. Oggi vedremo il 6×01, dal titolo Bentornato Don Matteo: tra lo stupore e la gioia di tutti, Don Matteo è di nuovo a Gubbio! Ma con il ritrovamento del cadavere di un noto agronomo, cala un’ombra sulla comunità. A seguire, l’episodio 6×02 intitolato Profumo di caffè: la giovane brasiliana ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Ripartono ledi Don6 neldi. A partire da oggi, 6, l’estate della rete ammiraglia ripropone gli episodi della sesta stagione della longeva fiction con protagonista, che di recente ha concluso il suo tredicesimo capitolo. Dalle 14:30 alle 16:30, Don6 farà compagnia agli spettatori dicon due episodi al giorno, dal lunedì al venerdì. Oggi vedremo il 6×01, dal titolo Bentornato Don: tra lo stupore e la gioia di tutti, Donè di nuovo a! Ma con il ritrovamento del cadavere di un noto agronomo, cala un’ombra sulla comunità. A seguire, l’episodio 6×02 intitolato Profumo di caffè: la giovane brasiliana ...

Advertising

gprevide : @il_latinista @NicolaPorro @CorradoOcone Ps ti consiglio di aggiungere numero di telefono all'account o moderare il… - infoitcultura : 'Don Matteo 12', al via le repliche: si parte dal matrimonio tra Anna e Marco - IOdonna : I fan della serie possono tirare un sospiro di sollievo: il prete più famoso della TV torna in onda per diverse set… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore stop alle repliche, al via Sei Sorelle da lunedì 30 maggio 2022 -