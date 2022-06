Via Dei Matti Picture Show: Stefano Bollani e Valentina Cenni stasera su Rai3 con lo speciale (Di domenica 5 giugno 2022) stasera su Rai3 alle 21:25 va in onda Via Dei Matti Picture Show, lo speciale dedicato alla musica nel cinema con Valentina Cenni e Stefano Bollani. La casa di Valentina Cenni e Stefano Bollani e torna ad aprirsi al pubblico stasera su Rai3 alle 21:25 con Via Dei Matti Picture Show, una serata speciale di grande musica, prodotta da Ballandi per Rai 3, che fa rivivere l'atmosfera magica del programma che ha già conquistato il pubblico lo scorso anno e che, per l'occasione, acquista un respiro più ampio, prendendosi più tempo e più spazio. Il tema della ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 giugno 2022)sualle 21:25 va in onda Via Dei, lodedicato alla musica nel cinema con. La casa die torna ad aprirsi al pubblicosualle 21:25 con Via Dei, una seratadi grande musica, prodotta da Ballandi per Rai 3, che fa rivivere l'atmosfera magica del programma che ha già conquistato il pubblico lo scorso anno e che, per l'occasione, acquista un respiro più ampio, prendendosi più tempo e più spazio. Il tema della ...

