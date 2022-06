Ultima puntata di Domenica In: saluti e commozione per Mara Venier (Di domenica 5 giugno 2022) Domenica In chiude i battenti per la sua 46esima edizione con un arrivederci alla prossima stagione che inizierà, come ormai consuetudine, dopo la pausa estiva. L'onere e l'onore di salutare il pubblico, per la tredicesima volta, la quinta consecutiva, sono toccati alla conduttrice Mara Venier, che qualche mese fa aveva annunciato di voler chiudere la sua esperienza televisiva con questa edizione del programma. Mara Venier ricorda Carmela, la sua collaboratrice morta di Covid In chiusura dell'Ultima puntata stagionale di Domenica In, andata in onda il 5 giugno, è tempo di saluti e ringraziamenti per tutto lo staff e per il pubblico che ha seguito il programma. La conduttrice Mara Venier, dopo aver ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 5 giugno 2022)In chiude i battenti per la sua 46esima edizione con un arrivederci alla prossima stagione che inizierà, come ormai consuetudine, dopo la pausa estiva. L'onere e l'onore di salutare il pubblico, per la tredicesima volta, la quinta consecutiva, sono toccati alla conduttrice, che qualche mese fa aveva annunciato di voler chiudere la sua esperienza televisiva con questa edizione del programma.ricorda Carmela, la sua collaboratrice morta di Covid In chiusura dell'stagionale diIn, andata in onda il 5 giugno, è tempo die ringraziamenti per tutto lo staff e per il pubblico che ha seguito il programma. La conduttrice, dopo aver ...

