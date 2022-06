Sorelle a loro insaputa per 70 anni, la riunione grazie alla determinazione di una nipote (Di domenica 5 giugno 2022) Due fasci di fiori e i sorrisi di due famiglie, nelle foto scattate tutta l’emozione di una storia che attraverso il tempo – quasi 70 anni e lo spazio – tutta la distanza tra Italia e Inghilterra. Due Sorelle si sono riabbracciate, nel Piacentino, dopo che per oltre 70 anni avevano ignorato l’esistenza l’una dell’altra. grazie ad anni di ricerche e all’aiuto insostituibile dei social network, Eugenia, che abita a Calendasco (Piacenza) e Gin che vive nel Regno Unito, come racconta il quotidiano di Piacenza La Libertà si sono incontrate. La riunione familiare è avvenuta grazie alla determinazione di Clare, la figlia di Gin, che, con i pochissimi indizi che aveva a disposizione, ha cercato di ricostruire la storia del nonno. Renato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Due fasci di fiori e i sorrisi di due famiglie, nelle foto scattate tutta l’emozione di una storia che attraverso il tempo – quasi 70e lo spazio – tutta la distanza tra Italia e Inghilterra. Duesi sono riabbracciate, nel Piacentino, dopo che per oltre 70avevano ignorato l’esistenza l’una dell’altra.addi ricerche e all’aiuto insostituibile dei social network, Eugenia, che abita a Calendasco (Piacenza) e Gin che vive nel Regno Unito, come racconta il quotidiano di Piacenza La Libertà si sono incontrate. Lafamiliare è avvenutadi Clare, la figlia di Gin, che, con i pochissimi indizi che aveva a disposizione, ha cercato di ricostruire la storia del nonno. Renato ...

Advertising

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Sorelle a loro insaputa per 70 anni, la riunione grazie alla determinazione di una nipote - fattoquotidiano : Sorelle a loro insaputa per 70 anni, la riunione grazie alla determinazione di una nipote - danip2303 : RT @Agenzia_Ansa: Sorelle a loro insaputa, si riabbracciano dopo 70 anni #ANSA - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Sorelle a loro insaputa, si riabbracciano dopo 70 anni #ANSA - Ansa_ER : Sorelle a loro insaputa, si riabbracciano dopo 70 anni. Un italiano ebbe una figlia in Inghilterra dopo la prigioni… -