Sky, la decisione di Caressa: tornerà a fare le telecronache (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo un anno di pausa, Fabio Caressa torna ad essere una delle voci del calcio su Sky. E’ stato lo stesso Caressa ad annunciare il suo ritorno con un post sul suo profilo Instagram, pubblicato nella giornata di ieri: “Allora amici ho deciso. Dopo esattamente un anno di sosta come avevo promesso, torno a fare le telecronache. Qualcuno sarà contento e qualcuno meno. Torno con la Nations League. Le partite dell’Italia, che da noi fino alle semifinali della Nations andranno in differita, e poi alcune delle partite più belle delle Nazionali a livello internazionale sempre di Nations League. Non vi anticipo quali farò, ma lo vedrete, però alla fine ha vinto la passione”. Il telecronista aveva deciso di sospendere la sua attività dopo gli Europei del 2020, durante i quali era stato la voce dell’Italia di Roberto Mancini su ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo un anno di pausa, Fabiotorna ad essere una delle voci del calcio su Sky. E’ stato lo stessoad annunciare il suo ritorno con un post sul suo profilo Instagram, pubblicato nella giornata di ieri: “Allora amici ho deciso. Dopo esattamente un anno di sosta come avevo promesso, torno ale. Qualcuno sarà contento e qualcuno meno. Torno con la Nations League. Le partite dell’Italia, che da noi fino alle semifinali della Nations andranno in differita, e poi alcune delle partite più belle delle Nazionali a livello internazionale sempre di Nations League. Non vi anticipo quali farò, ma lo vedrete, però alla fine ha vinto la passione”. Il telecronista aveva deciso di sospendere la sua attività dopo gli Europei del 2020, durante i quali era stato la voce dell’Italia di Roberto Mancini su ...

