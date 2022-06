Rinnovo Tomori, aria di fiducia in casa Milan per il prolungamento (Di domenica 5 giugno 2022) Tra i tanti temi di mercato in casa Milan c’è anche quello riguardante il Rinnovo di Tomori. Si respira aria di fiducia Tra i tanti temi di mercato in casa Milan c’è anche quello riguardanti i rinnovi tra cui quello di Tomori. La dirigenza vuole assolutamente blindare un giocatore così importante, i dialoghi tra le parti sono positivi e in casa rossonera si respira aria di fiducia per la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tra i tanti temi di mercato inc’è anche quello riguardante ildi. Si respiradiTra i tanti temi di mercato inc’è anche quello riguardanti i rinnovi tra cui quello di. La dirigenza vuole assolutamente blindare un giocatore così importante, i dialoghi tra le parti sono positivi e inrossonera si respiradiper la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : Trattativa molto avanzata per il rinnovo di Fikayo #Tomori con il #Milan, adeguamento più prolungamento (attuale sc… - sportli26181512 : Da scommessa a certezza: i numeri di Tomori in stagione: Come riportato in esclusiva dalla redazione di … - gilnar76 : Ultimissime #Milan 5 giugno: tutto su De Keteleare o Zaniolo, fatta per il rinnovo di Tomori #Acmilan #Seriea… - F1avs : RT @AntoVitiello: Trattativa molto avanzata per il rinnovo di Fikayo #Tomori con il #Milan, adeguamento più prolungamento (attuale scadenza… - dadoruxo1 : RT @AntoVitiello: Trattativa molto avanzata per il rinnovo di Fikayo #Tomori con il #Milan, adeguamento più prolungamento (attuale scadenza… -