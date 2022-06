“Perché ero sull’Isola”. Roberta Morise, spunta la verità sulle sue settimane in Honduras (Di domenica 5 giugno 2022) Isola dei Famosi, Roberta Morise spiega Perché è andata in Honduras. L’ex naufraga non è stata certo una delle principali protagoniste visto il suo breve soggiorno. Ma in ogni caso la sua esperienza è stata forte. Lo aveva già raccontato a Verissimo qualche tempo fa. “Esperienza breve, ma non intensa, di più! Non mi sono fatta mancare veramente nulla dal primo giorno, Ho perso 6 chili. Non si mangia veramente nulla, guarda quello che vedi è peggio. In realtà pensavo dai qualcosina, un po’ di riso in più, invece no, tutto in meno”. Ora ai microfoni di TvMia la modella, conduttrice e cantante classe ’86 ha rivelato altri dettagli svelando soprattutto cosa l’ha spinta a partecipare all’Isola dei Famosi. Roberta Morise spiega Perché ha partecipato all’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Isola dei Famosi,spiegaè andata in. L’ex naufraga non è stata certo una delle principali protagoniste visto il suo breve soggiorno. Ma in ogni caso la sua esperienza è stata forte. Lo aveva già raccontato a Verissimo qualche tempo fa. “Esperienza breve, ma non intensa, di più! Non mi sono fatta mancare veramente nulla dal primo giorno, Ho perso 6 chili. Non si mangia veramente nulla, guarda quello che vedi è peggio. In realtà pensavo dai qualcosina, un po’ di riso in più, invece no, tutto in meno”. Ora ai microfoni di TvMia la modella, conduttrice e cantante classe ’86 ha rivelato altri dettagli svelando soprattutto cosa l’ha spinta a partecipare all’Isola dei Famosi.spiegaha partecipato all’Isola dei ...

