Pentecoste di sangue in Nigeria: commando assalta una chiesa e massacra decine di cattolici (Di domenica 5 giugno 2022) Abuja – Domenica di Pentecoste di morte e sangue in Nigeria, dove circa 50 persone, tra cui donne e bambini, sono morti dopo che un commando di uomini armati ha assaltato la chiesa cattolica di San Francesco Saverio a Owo, nello stato di Ondo, nel sudovest del Paese, mentre era in corso la messa. Secondo il racconto dei testimoni, il commando ha aperto il fuoco in modo indiscriminato prima di rapire un sacerdote e alcuni fedeli. Nell’assalto, gli uomini del commando hanno fatto esplodere alcuni ordigni all’interno della chiesa, sparando anche contro le persone che si trovavano all’esterno. “Hanno fatto irruzione in chiesa e hanno cominciato a sparare”, ha raccontato uno dei presenti, riferendo che il gruppo di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 giugno 2022) Abuja – Domenica didi morte ein, dove circa 50 persone, tra cui donne e bambini, sono morti dopo che undi uomini armati hato lacattolica di San Francesco Saverio a Owo, nello stato di Ondo, nel sudovest del Paese, mentre era in corso la messa. Secondo il racconto dei testimoni, ilha aperto il fuoco in modo indiscriminato prima di rapire un sacerdote e alcuni fedeli. Nell’assalto, gli uomini delhanno fatto esplodere alcuni ordigni all’interno della, sparando anche contro le persone che si trovavano all’esterno. “Hanno fatto irruzione ine hanno cominciato a sparare”, ha raccontato uno dei presenti, riferendo che il gruppo di ...

