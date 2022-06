Paura per Federica Panicucci, scoppia una gomma in autostrada (Di domenica 5 giugno 2022) Una giornata in parte da dimenticare quella di ieri per Federica Panicucci. La conduttrice di “Mattino Cinque” si stava recando Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 5 giugno 2022) Una giornata in parte da dimenticare quella di ieri per. La conduttrice di “Mattino Cinque” si stava recando Perizona Magazine.

Advertising

riotta : La Danimarca vota dopodomani sull'idea di aderire alla difesa europea, per paura di Mosca, da cui si teneva fuori da sempre. - ilfoglio_it : La #Germania predicava austerità e sacrifici, ora temporeggia sulle sanzioni energetiche per paura delle ricadute e… - channeldraw : Il mio ritratto di Alaa Abdel Fattah per l'articolo 'Scioperi e mobilitazioni per l'attivista che fa paura al Cairo… - BMedju : RT @Simone99402388: Bella L Italia ridotta come una fogna solo per il guadagno di qualcuno ! Una passata di lanciafiamme e passa la paura… - Nicola23453287 : RT @WhitDoggoSummer: Scommetto che avete paura a girare di notte in stazione centrale a Milano per colpa dei fassisti -