Napoli, tragedia nella stazione della funicolare: morto un uomo (Di domenica 5 giugno 2022) Napoli. Un uomo di 78 anni, residente a Soccavo, è morto stamattina, poco dopo le 12, nella stazione di piazzetta Augusteo della funicolare Centrale, a Napoli. A nulla sono valsi i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 5 giugno 2022). Undi 78 anni, residente a Soccavo, èstamattina, poco dopo le 12,di piazzetta AugusteoCentrale, a. A nulla sono valsi i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Turismo_Napoli : Giorno della Memoria: il 27 Gennaio per non dimenticare Come ogni anno il 27 gennaio viene celebrata la Giornata de… - Unofficialerth : La discussione è che poi dopo poco che abbiamo cominciato a fumare che mi ero da poco risvegliato dal sonno e ormai… - News_24it : Tragedia sfiorata a Roma: il treno dell'Alta Velocità 9311, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un in… - enti_ande : RT @napolista: Oggi la tv a pagamento non mostrerebbe l’Heysel o Hillsborough, è il calcio per lobotomizzati In Inghilterra hanno “censura… - maxgallico : RT @napolista: Oggi la tv a pagamento non mostrerebbe l’Heysel o Hillsborough, è il calcio per lobotomizzati In Inghilterra hanno “censura… -