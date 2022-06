MotoGP, Joan Mir: “Fatichiamo nell’ingresso delle curve veloci” (Di domenica 5 giugno 2022) Joan Mir esprime il proprio parere al termine del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Motomondiale 2022. Lo spagnolo di Suzuki ha completato la sfida al quarto posto alle spalle della Ducati del francese Johann Zarco (Pramac). Il campione del mondo 2020 ha guadagnato una posizione nell’ultimo passaggio in seguito al clamoroso errore di Aleix Espargarò. Lo spagnolo, credendo di aver chiuso la corsa, ha iniziato a festeggiare, una situazione rocambolesca che ha condannato il padrone di casa al quinto posto. L’iberico ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono contento per il risultato, ci serviva completare una gara davanti. Nei primi giri ho superato tanti piloti e mi sono trovato alla grande. Con meno benzina a bordo sono tornati i problemi che mi hanno limitato. Fatichiamo nell’ingresso ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022)Mir esprime il proprio parere al termine del Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Motomondiale 2022. Lo spagnolo di Suzuki ha completato la sfida al quarto posto alle spalle della Ducati del francese Johann Zarco (Pramac). Il campione del mondo 2020 ha guadagnato una posizione nell’ultimo passaggio in seguito al clamoroso errore di Aleix Espargarò. Lo spagnolo, credendo di aver chiuso la corsa, ha iniziato a festeggiare, una situazione rocambolesca che ha condannato il padrone di casa al quinto posto. L’iberico ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento per il risultato, ci serviva completare una gara davanti. Nei primi giri ho superato tanti piloti e mi sono trovato alla grande. Con meno benzina a bordo sono tornati i problemi che mi hanno limitato....

