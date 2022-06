MotoGP, GP Catalogna 2022. Chi vincerà tra Espargarò, Bagnaia o Quartararo? Cruciale la partenza (Di domenica 5 giugno 2022) Alle ore 14.00 di quest’oggi, domenica 5 giugno, prenderà il via il Gran Premio di Catalogna, nona gara del Mondiale di MotoGP. Palcoscenico dell’evento sarà il circuito di Montmelò, dove si annuncia una lotta a tre per il successo. I nomi sono i soliti, almeno per quanto riguarda questo 2022. Alla luce di quanto si è visto tra venerdì e sabato, i favori del pronostico vanno giocoforza assegnati ad Aleix Espargarò. Il pilota dell’Aprilia è rimasto costantemente in vetta alle classifiche dei tempi e ieri si è fregiato della pole position, bissando quella ottenuta in Argentina. Ormai trovarlo al vertice non è più una sorpresa e non bisogna dimenticare come qui corra in casa nel senso più letterale del termine. Aleix è infatti nativo di Granollers, cittadina situata pochi chilometri più a nord di un autodromo su cui è ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Alle ore 14.00 di quest’oggi, domenica 5 giugno, prenderà il via il Gran Premio di, nona gara del Mondiale di. Palcoscenico dell’evento sarà il circuito di Montmelò, dove si annuncia una lotta a tre per il successo. I nomi sono i soliti, almeno per quanto riguarda questo. Alla luce di quanto si è visto tra venerdì e sabato, i favori del pronostico vanno giocoforza assegnati ad Aleix. Il pilota dell’Aprilia è rimasto costantemente in vetta alle classifiche dei tempi e ieri si è fregiato della pole position, bissando quella ottenuta in Argentina. Ormai trovarlo al vertice non è più una sorpresa e non bisogna dimenticare come qui corra in casa nel senso più letterale del termine. Aleix è infatti nativo di Granollers, cittadina situata pochi chilometri più a nord di un autodromo su cui è ...

