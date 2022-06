Meloni a Lucca: “Vincere col centrodestra le Amministrative ci aiuterà ad andare al governo” (Di domenica 5 giugno 2022) “Ci aspettiamo di Vincere con il centrodestra, che è compatto nella gran parte delle città al voto. Speriamo in un risultato importante per Fdi. Stiamo facendo del nostro meglio per quelle che sono le ultime elezioni prima delle politiche, quindi il risultato dei candidati sindaci del centrodestra compatto per noi è molto importante”. La leader Fdi Giorgia Meloni, a margine di un comizio a Lucca, ha tracciato stasera la linea unitaria per la coalizione, in vista delle Politiche. E ha risposto alle questioni sulla leadership del centrodestra. La Meloni invita il centrodestra all’unità Queste elezioni serviranno per definire anche le gerarchie interne nella coalizione? “No. La gerarchia interna nel centrodestra -ha precisato- si delinea ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 giugno 2022) “Ci aspettiamo dicon il, che è compatto nella gran parte delle città al voto. Speriamo in un risultato importante per Fdi. Stiamo facendo del nostro meglio per quelle che sono le ultime elezioni prima delle politiche, quindi il risultato dei candidati sindaci delcompatto per noi è molto importante”. La leader Fdi Giorgia, a margine di un comizio a, ha tracciato stasera la linea unitaria per la coalizione, in vista delle Politiche. E ha risposto alle questioni sulla leadership del. Lainvita ilall’unità Queste elezioni serviranno per definire anche le gerarchie interne nella coalizione? “No. La gerarchia interna nel-ha precisato- si delinea ...

Advertising

SecolodItalia1 : Meloni a Lucca: “Vincere col centrodestra le Amministrative ci aiuterà ad andare al governo” - PupiaTv : Meloni - Ora in diretta da Lucca (05.06.22) - f_ragusa : Ho ascoltato un pezzo del comizio della #Meloni a Lucca:solo urla, slogan vuoti e luoghi comuni, nessun ragionament… - RomitiAndrea : Con Giorgia Meloni a sostegno del Sindaco Mario Pardini per Luccai. ???? @ Lucca, Italy - G88757348 : A lucca per sostenere pardini candidato della destra unita i peggio meloni salvini. -