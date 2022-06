L' ex ministro choc | “Contro Falcone azione parallela di Cosa nostra e della magistratura”

(Di domenica 5 giugno 2022) Affermazioni pesantissime quelle pronunciate da Claudio Martelli sulla morte di Giovanni. L'exGiustizia, in uscita con il libro «Vita e persecuzione di Giovanni», è stato intervistato da Il Giornale e non ha lesinato pesanti critiche al mondogiustizia: “c'è stata un'di. La mafia aveva occhi e orecchi al Palazzo di Giustizia di Palermo. Parlando con il giornalista Francesco la Licata, una volta il giudice gli disse, a proposito dell'attentato fallito all'Addaura ‘C'è stata la saldatura'”. “Per le toghe - dice ancora l'ex Guardasigilli Martelli - Giovanni era ...

L'ex ministro Martelli choc: "Contro Giovanni Falcone azione parallela di Cosa nostra e della magistratura" Affermazioni pesantissime quelle pronunciate da Claudio Martelli sulla morte di Giovanni Falcone. L'ex ministro della Giustizia, in uscita con il libro «Vita e persecuzione di Giovanni Falcone», è ...