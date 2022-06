I Paesi dell'Ue potranno vietare cosmetici che all'aspetto sembrano commestibile (Di domenica 5 giugno 2022) I Paesi dell'Unione Europea potranno vietare la vendita di prodotti cosmetici che, a causa del loro aspetto ingannevole, potrebbero... Leggi su europa.today (Di domenica 5 giugno 2022) I'Unione Europeala vendita di prodottiche, a causa del loroingannevole, potrebbero...

Advertising

Agenzia_Italia : Da una parte chi spinge per cambiare le regole dell'Unione dall'altra i tredici Paesi che hanno già formato una coa… - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, il direttore generale dell'#Oms: 'L'improvvisa comparsa in molti Paesi contemporaneamente sugg… - ItalyMFA : #PeacekeepingDay | ???? è tra i primi paesi al mondo ?? a contribuire alle operazioni di pace dell’#ONU: siamo il 1 co… - keitaB54 : @MimmoAdinolfi non penso che esistano giocatori così forti in serie minori però è anche vero che iliev e carboni de… - pary1977 : RT @florastr: La Russia vuole il donbass il cuore ind.le dell’Ucraina ricco di materie prime rare-così come sta facendo in quei paesi afric… -